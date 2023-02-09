Тудор: «Игроки «Марселя» могут гордиться победой над «ПСЖ»

Сегодня, 07:55
Главный тренер «Марселя» Игор Тудор прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Франции.
«Не люблю слишком много сравнивать, но думаю, что мы сыграли очень хорошо, особенно когда вспоминаем матч против «Ниццы» (1:3) в лиге 1. Особенно против такого соперника, как «ПСЖ». Игроки могут гордиться.
Прерванная серия поражений в домашних матчах с «ПСЖ» — это прекрасная вещь. Нам противостоял очень сильный соперник, тяжело прессинговать все 90 минут. Но даже когда мы опускались, продолжали хорошо защищаться", — цитирует L'Equipe Тудора.
Соперник «Марселя» по четвертьфиналу станет известен после жеребьевки.