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Франция

Сегодня, 07:55

Тудор: «Игроки «Марселя» могут гордиться победой над «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Кристоф Гальтье и Игор Тудор.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Марселя» Игор Тудор прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Франции.

«Не люблю слишком много сравнивать, но думаю, что мы сыграли очень хорошо, особенно когда вспоминаем матч против «Ниццы» (1:3) в лиге 1. Особенно против такого соперника, как «ПСЖ». Игроки могут гордиться.

Прерванная серия поражений в домашних матчах с «ПСЖ» — это прекрасная вещь. Нам противостоял очень сильный соперник, тяжело прессинговать все 90 минут. Но даже когда мы опускались, продолжали хорошо защищаться", — цитирует L'Equipe Тудора.

Соперник «Марселя» по четвертьфиналу станет известен после жеребьевки.

8&nbsp;февраля. &laquo;Марсель&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Алексис Санчес бьет пенальти. «ПСЖ» проиграл «Марселю» и вылетел из Кубка Франции
Игор Тудор
Футбол
ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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