Тудор: «Игроки «Марселя» могут гордиться победой над «ПСЖ»

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Франции.

«Не люблю слишком много сравнивать, но думаю, что мы сыграли очень хорошо, особенно когда вспоминаем матч против «Ниццы» (1:3) в лиге 1. Особенно против такого соперника, как «ПСЖ». Игроки могут гордиться.

Прерванная серия поражений в домашних матчах с «ПСЖ» — это прекрасная вещь. Нам противостоял очень сильный соперник, тяжело прессинговать все 90 минут. Но даже когда мы опускались, продолжали хорошо защищаться", — цитирует L'Equipe Тудора.

Соперник «Марселя» по четвертьфиналу станет известен после жеребьевки.