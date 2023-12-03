«ПСЖ» в меньшинстве обыграл «Гавр», Кузяев отыграл весь матч

Сегодня, 16:58
«ПСЖ» на выезде обыграл «Гавр» в матче 14-го тура французской лиги 1 — 2:0.
Парижане играли в меньшинстве с 10-й минуты — красную карточку получил голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма. После этого место в воротах занял Арно Тенас.
Счет на 23-й минуте открыл Килиан Мбаппе. На 89-й минуте преимущество гостей удвоил Витинья.
Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.
«ПСЖ» (33 очка) продолжает лидировать в лиге 1. «Гавр» (16) идет девятым в турнирной таблице.