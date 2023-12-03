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Франция

Сегодня, 16:58

«ПСЖ» в меньшинстве обыграл «Гавр», Кузяев отыграл весь матч

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Гавр» — «ПСЖ».
Фото AFP
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«ПСЖ» на выезде обыграл «Гавр» в матче 14-го тура французской лиги 1 — 2:0.

Парижане играли в меньшинстве с 10-й минуты — красную карточку получил голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма. После этого место в воротах занял Арно Тенас.

Счет на 23-й минуте открыл Килиан Мбаппе. На 89-й минуте преимущество гостей удвоил Витинья.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

«ПСЖ» (33 очка) продолжает лидировать в лиге 1. «Гавр» (16) идет девятым в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 14-й тур
03 дек, 15:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
0:2
ПСЖ

Источник: Таблица лиги 1
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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