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«Монако» — «Монпелье»: смотреть трансляцию матча французской лиги в прямом эфире (видео)

Видеотрансляция матча чемпионата Франции «Монако» — «Монпелье» начнется в 17.00 3 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Александр Головин.
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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3 декабря «Монако» дома встретится с «Монпелье» в матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу. Игра пройдет на стадионе «Луи II». Начало — в 17.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча лиги 1 «Монако» — «Монпелье» пройдет в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры чемпионата Франции можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Монако» с 24 очками занимает третье место в турнирной таблице лиги 1. «Монпелье» — 12-й с 14 баллами.

За «Монако» играет хавбек сборной России Александр Головин. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 12 матчей за монегасков во всех турнирах, забил пять голов и сделал две результативные передачи

Чемпионат Франции по футболу: новости и статьи, обзоры и расписание игр, результаты и календарь, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Монпелье
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