Главный тренер «Монако» Хюттер: «Головин — исключительный игрок, он сейчас в отличной форме»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал игру полузащитника команды Александра Головина в матче 11-го тура чемпионата Франции против «Бреста» (2:0). Россиянин в этой встрече забил гол и отдал результативную передачу.

«Это его пятый гол в этом сезоне, после великолепного прохода! Головин — исключительный игрок, он может бегать 90 минут без остановки, он сейчас в отличной форме. Он нам нужен, фантастический игрок, и я надеюсь, что Головин будет и дальше действовать решительно. Он никогда не забивал больше восьми голов? Надеюсь, в этом сезоне Александр забьет больше (улыбается). Он прекрасный, креативный игрок с отличной правой ногой. Я думаю, что Головин еще может добиться больших успехов, но я не хочу ставить перед ним никаких целей», — приводит слова Хюттера пресс-служба клуба.

Головин в текущем сезоне лиги 1 сыграл за «Монако» 10 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Команда набрала 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице лиги 1. Следующий матч «Монако» проведет 11 ноября против «Гавра».