Гальтье: «Тренер «ПСЖ», который проигрывает четыре игры подряд, очевидно имеет проблемы»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (4:3).

«Боялся ли я за свое будущее при счете 2:3? Тренер «ПСЖ», который проигрывает четыре игры подряд, очевидно имеет проблемы.

Что я могу вам сказать, так это то, что у меня есть полная поддержка со стороны руководства клуба», — цитирует тренера RMC Sport.

Ранее парижане уступили «Марселю» (1:2), «Монако» (1:3) и «Баварии» (0:1).

26 февраля «Пари Сен-Жермен» в гостях сыграет с «Марселем», ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде с «Баварией» — 8 марта.