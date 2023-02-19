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Сегодня, 17:40

Гальтье: «Тренер «ПСЖ», который проигрывает четыре игры подряд, очевидно имеет проблемы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (4:3).

«Боялся ли я за свое будущее при счете 2:3? Тренер «ПСЖ», который проигрывает четыре игры подряд, очевидно имеет проблемы.

Что я могу вам сказать, так это то, что у меня есть полная поддержка со стороны руководства клуба», — цитирует тренера RMC Sport.

Ранее парижане уступили «Марселю» (1:2), «Монако» (1:3) и «Баварии» (0:1).

26 февраля «Пари Сен-Жермен» в гостях сыграет с «Марселем», ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде с «Баварией» — 8 марта.

ФК Лилль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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