Головин включен в заявку «Монако» на дерби против «Марселя»

«Монако» объявил заявку на матч 20-го тура чемпионата Франции против «Марселя».

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вошел в число 23 игроков, которые могут сыграть в дерби Лазурного берега. Игра пройдет на стадионе «Велодром».

Матч «Марсель» — «Монако» состоится в субботу, 28 января. Начало игры — 23.00 по московскому времени.