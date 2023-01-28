Головин включен в заявку «Монако» на дерби против «Марселя»

Сегодня, 02:22
«Монако» объявил заявку на матч 20-го тура чемпионата Франции против «Марселя».
Российский полузащитник монегасков Александр Головин вошел в число 23 игроков, которые могут сыграть в дерби Лазурного берега. Игра пройдет на стадионе «Велодром».
Матч «Марсель» — «Монако» состоится в субботу, 28 января. Начало игры — 23.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования