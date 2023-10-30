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Франция

Сегодня, 16:28

Инфантино осудил нападение фанатов на автобус «Лиона» перед матчем с «Марселем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джанни Инфантино.
Фото Global Look Press
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Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал инцидент с нападением болельщиков «Марселя» на автобус «Лиона» перед матчем команд в 10-м туре французской лиги 1.

«В футболе, как на поле, так и вне его, нет места насилию. Событиям, которым произошли в Марселе, нет места ни в нашем спорте, ни в нашем обществе. Я призываю компетентные органы обеспечить принятие соответствующих мер.

В футболе все игроки, тренеры и болельщики без исключения должны быть в безопасности, чтобы наслаждаться нашим видом спорта», – написал Инфантино в социальных сетях.

29 октября автобус «Лиона» по дороге на стадион подвергся нападению со стороны болельщиков в масках, которые закидали транспорт камнями. Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо в результате нападение получил травмы лица. В итоге игру перенесли на более поздний срок.

 

Футбол
ФК Лион
ФК Марсель
Джанни Инфантино
ФИФА
2
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