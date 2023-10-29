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29 октября, 23:50

Министр спорта Франции Удеа-Кастера – о нападении на автобус «Лиона»: «Это возмутительно. Акт ненависти и глупости»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера высказалась об инциденте с нападением на автобус «Лиона», из-за которого был перенесен матч команды против «Марселя» в 10-м туре французской лиги 1.

«Да, перенос был правильным решением. Это совершенно ужасно. Это возмутительно, акт ненависти и глупости, отрицание ценностей футбола и спорта. Виновных необходимо быстро найти, чтобы они были строго наказаны», – приводит слова Удеа-Кастера RMC Sport.

Встреча между «Марселем» и «Лионом» должна была пройти 29 октября, но была перенесена. По дороге на игру автобус «Лиона» подвергся нападению со стороны болельщиков в масках, которые закидали транспорт камнями. Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо в результате нападение получил травмы лица.

Футбол
ФК Лион
ФК Марсель
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