Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 15:58

Источник: Месси подпишет новый контракт с «ПСЖ» по схеме «1+1»

Иван Шитик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Нападающий Лионель Месси дал согласие на продление контракта с «ПСЖ», пишет журналист Гильем Балаге.

35-летний аргентинец подпишет новое соглашение по схеме «1+1». Все уже почти согласовано, от срока до зарплаты, которая превысит нынешнюю.

Отмечается, что в «Барселоне» обсуждали возможность возвращения Лео, однако до конкретики дело не дошло.

В текущем сезоне форвард сыграл за «ПСЖ» 19 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.

Месси в составе сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022, обыграв в финале Францию (3:3, 4:2 — по пенальти). Он признан лучшим игроком турнира в Катаре.

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Европа или Азия? Исполком РФС будет выбирать из двух зол
Полный шок. Жамнову поставили «неуд», у сборной России будет новый тренер
Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово возросло до 22
Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Месси: возвращение в «Барселону» или новый контракт с «ПСЖ»?
Месси остается в Париже. Простить «Барселону» и Лапорту ему было сложно
Месси и «ПСЖ» достигли устной договоренности о продлении контракта
Месси останется в «ПСЖ» с 90 процентной вероятностью
В «Барселоне» считают, что Месси очень счастлив в «ПСЖ» и вернуть его будет сложно
Президент «ПСЖ» заявил, что Месси готов продлить контракт с клубом
Месси может продлить контракт с «ПСЖ» при успехе в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Мбаппе и Неймар тренировались в общей группе «ПСЖ»