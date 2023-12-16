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Энрике — о позиции Мбаппе на поле: «У Килиана такая же свобода, как и была раньше»

Алина Савинова
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о том, почему у форварда Килиана Мбаппе стало меньше свободы на футбольном поле.

«Мне не нужно никому ничего доказывать. У Килиана Мбаппе такая же свобода, как и была, когда я пришел в команду. Он наш лучший игрок, который каждый сезон забивает 50 голов и делает 25 результативных передач. Он играет не только на позиции «девятки», у него есть полная свобода. Я повторюсь, мне не нужно в чем-то убеждать Мбаппе. Решения тренеров имеют влияние, но моя основная забота заключается в том, чтобы команда играла как можно лучше и завоевывала титулы», — приводит Marca слова Энрике.

Ранее Мбаппе выразил недовольство по поводу решения главного тренера команды играть на удержание ничейного счета в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд (1:1).

Всего в текущем сезоне 24-летний футболист провел 20 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отметился 2 результативными передачами.

Источник: https://www.marca.com/futbol/liga-francesa/2023/12/16/657d99b622601d6e5f8b45eb.html
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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