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Ляказетт — об уходе из «Арсенала»: «Многие думали, что со мной покончено»

Алина Савинова
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Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт ответил критикам, которые списали его со счетов после ухода из «Арсенала».

«Многие думали, что со мной покончено. Говорили, что у меня не получится, что «Лион» совершил ошибку, подписав меня. Я хотел доказать, что клуб сделал правильный выбор, обратившись ко мне», — приводит TBR слова Ляказетта.

Форвард с 2017 по 2022 год выступал за лондонский «Арсенал», в 2022-м году он подписал контракт с «Лионом». В текущем сезоне 31-летний футболист отметился 24 голами и 5 результативными передачами в 33 матчах за французскую команду.

Источник: https://tbrfootball.com/alexandre-lacazette-responds-to-people-saying-he-was-finished-after-leaving-arsenal/
Александр Ляказетт
Футбол
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