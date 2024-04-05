Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 08:48

Marca: Мбаппе подписал контракт с «Реалом» в первую неделю февраля 2024 года

Виктория Кравченко
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
Telegram Дзен

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реалом» в первую неделю февраля 2024 года, сообщает Marca. Соглашение француза с мадридским клубом рассчитано на пять лет.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался от бонуса за лояльность «ПСЖ» в размере 80 миллионов евро ради перехода в «Реал». Он также заявил, что объявит о своем будущем перед началом чемпионата Европы-2024.

В текущем сезоне Мбаппе провел 39 матчей, в которых забил 39 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
3
Обсудить
Читайте также
Титов оценил результаты «Спартака» под руководством Абаскаля
Медведев ответил Винер по поводу своего желания сыграть на Олимпиаде
Военные РФ выкопали в зоне СВО бронемашину «Азовец» стоимостью $5 млн
Ученик Емельяненко отстоял честь тренера. Что произошло в бою Валентин Молдавский - Анте Делия, закончившимся за две минуты
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Мумифицированный труп женщины обнаружили в квартире в Москве
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Материалы сюжета: Мбаппе уходит из «ПСЖ» в «Реал»? Новый эпизод трансферного сериала
«Реал» разрешит Мбаппе выбрать дату анонса своего перехода
Энрике — о Мбаппе: «Мне бы хотелось, чтобы эта история закончилась красиво для всех»
Эррера — о возможном переходе Мбаппе в «Реал»: «Лучшие должны играть в самом большом клубе»
Мбаппе заявил, что хочет быть протагонистом в решающий месяц сезона «ПСЖ»
Энрике: «Мбаппе может остаться в «ПСЖ». Если мы выиграем все титулы — он может передумать»
У игроков «Реала» нет опасений, что Мбаппе испортит атмосферу в раздевалке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Головин о награде игрока месяца «Монако»: «Многие в команде были достойны этого. Признание болельщиков всегда приятно»