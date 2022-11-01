1 ноября, 23:33
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос рассказал о взаимоотношениях с нападающим парижского клуба Лионелем Месси.
«Это привлекло много ненужного внимания, но у нас одинаковая цель, а именно выигрывать в форме «ПСЖ». Мы хотим помочь команде как можно больше с нашим опытом. У нас великолепные отношения, это видно», — приводит слова испанца L'Equipe.
Отметим, что Рамос и Месси стали одноклубниками в прошлом сезоне после 16 лет соперничества в качестве игроков «Реала» и «Барселоны» соответственно.
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Основные источники исследования