Мбаппе — об Олимпиаде: «Если мне не разрешат сыграть, то я сделаю то, что мне скажут»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что по-прежнему рассчитывает выступить на Олимпийских играх.

«Я всегда хотел сыграть на Олимпиаде, и мое желание не изменилось. Если получится сыграть, это будет мечтой, но если мне не разрешат, то я сделаю то, что мне скажут. Решение по-прежнему зависит от одного человека, и он не сказал мне ни «да», ни «нет», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что Мбаппе может пропустить Олимпиаду из-за перехода в «Реал». По данным L'Equipe, руководство мадридцев не хочет никуда отпускать нападающего в его первом сезоне за команду.

25-летний Мбаппе вместе со сборной Франции стал чемпионом мира в 2018 году, а также победителем Лиги наций УЕФА в сезоне-2020/21.