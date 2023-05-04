Месси готов пойти на трехкратное понижение зарплаты, чтобы вернуться в «Барселону»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси готов пойти на серьезное снижение зарплаты, чтобы снова играть за «Барселону», утверждает RMC Sport.

По информации источника, 35-летний аргентинец может согласиться на понижение зарплаты в три раза. Таким образом, он будет получать около 10 миллионов евро в год.

Месси играл за «Барселону» до 2021 года, когда на правах свободного агента перешел в «ПСЖ». В текущем сезоне форвард провел 37 матчей за парижан во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 19 голевых передач.