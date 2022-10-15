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Франция

Сегодня, 13:17

Месси опасается, что может пропустить ЧМ-2022 из-за возможной травмы

Нападающий сборной Аргентины Лионель Мессии признался, что боится получить травму в преддверии старта чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«ЧМ-2022 в Катаре отличается от предыдущих, поскольку он проводится в другое время. Сейчас мы так близко к этому турниру, что любая мелочь, которая может с тобой случиться, может оставить тебя в стороне. Как ранее уже упомянули, ни для кого не осталось без внимания то, что случилось с Пауло Дибалой и Анхелем Ди Марией. На личном уровне это уже беспокоит каждого, а потом, увидев это, становится еще «страшнее». При этом выходить на игру с мыслями об этом — неправильно. Лучше всего вести себя, как и раньше. Игра — лучший способ быть в порядке. Надеюсь, они поправятся. Я думаю, у них достаточно времени, чтобы прийти в себя», — приводит слова Месси AS.

Ранее Месси признался, что чемпионат мира-2022 будет для него последним. Аргентинец выступал на четырех чемпионатах мира: в 2006, 2010, 2014 и 2018 годах.

Источник: https://argentina.as.com/futbol/messi-desvela-su-mayor-miedo-antes-del-mundial-n/
Лионель Месси
Футбол
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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