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Сегодня, 16:15

«Монако»: расписание матчей в январе 2024 и где смотреть трансляции

Опубликовано расписание игр «Монако» в январе 2024 года
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Головин, игрок ФК «Монако».
Фото AFP
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«Монако» в январе проведет три матча в разных турнирах: две встречи в лиге 1 и одну игру в Кубке Франции. «СЭ» публикует расписание игр клуба из Монако на январь 2024. Время начала — московское.

Расписание «Монако» на январь 2024:

13 января. 19.00. «Монако» — «Реймс» (лига 1)

21 января. Время не определено. «Родез» — «Монако» (Кубок Франции)

27 января. 23:00. «Марсель» — «Монако» (лига 1)

В России официальной трансляции чемпионата Франции нет. Смотреть бесплатно в прямом эфире игры можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах. Кубок страны транслирует телеканал СТАРТ по платной подписке.

Полный календарь и результаты игр «Монако» в актуальном виде на сезон 2023 / 2024 доступны на странице команды на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Монако
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