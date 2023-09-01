«Марсель» в большинстве не смог обыграть «Нант»

«Марсель» на выезде сыграл вничью с «Нантом» в матче 4-го тура чемпионата Фпанции-2023/24 — 1:1.

Счет в игре на 4-й минуте открыл фингер гостей Исмаила Сарр. Через 5 минут защитник «Нанта» Бастьен Меюпью получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве.

На 39-й минуте форвард хозяев Ахмед Мостафа Мохамед сравнял счет.

«Марсель» набрал 8 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице лиги 1. На второй строчке находится «Монако» с 7 баллами, но команда еще не провела свой матч 4-го тура. «Нант» занимает 15-е место в 2 баллами.