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Франция

Сегодня, 00:57

«Ницца» расторгла контракт с Шмейхелем

Евгений Козинов
Корреспондент
Каспер Шмейхель.
Фото Reuters
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«Ницца» на официальном сайте объявила об уходе голкипера Каспера Шмейхеля. 36-летний датчанин стал свободным агентом.

Ранее сообщалось, что «Челси» может подписать Шмейхеля в качестве замены Кепе Аррисабалаге, который перешел в «Реал».

Шмейхель с 2020 года играл во Франции. Он принял участие в 46 матчах, в которых пропустил 47 голов. На его счету 13 встреч без пропущенных мячей.

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 Реймс 3 2 0 1 6-3 6
4
 Брест 3 2 0 1 5-5 6
5
 Страсбур 3 2 0 1 4-4 6
6
 Ренн 3 1 2 0 8-4 5
7
 Лорьян 3 1 2 0 5-2 5
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 ПСЖ 3 1 2 0 4-2 5
9
 Монпелье 3 1 1 1 7-6 4
10
 Лилль 3 1 1 1 4-5 4
11
 Тулуза 3 1 1 1 3-4 4
12
 Метц 3 1 1 1 4-7 4
13
 Ницца 3 0 3 0 2-2 3
14
 Гавр 3 0 2 1 5-6 2
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Ланс 3 0 1 2 4-7 1
17
 Лион 3 0 1 2 2-6 1
18
 Клермон Фут 3 0 0 3 2-7 0
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1.09 22:00
Нант – Марсель
 1 : 1
2.09 18:00
Брест – Ренн
 - : -
2.09 22:00
Монако – Ланс
 - : -
3.09 14:00
Тулуза – Клермон Фут
 - : -
3.09 16:00
Гавр – Лорьян
 - : -
3.09 16:00
Лилль – Монпелье
 - : -
3.09 16:00
Метц – Реймс
 - : -
3.09 18:05
Ницца – Страсбур
 - : -
3.09 21:45
Лион – ПСЖ
 - : -
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