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Сегодня, 18:35

Неймар и «ПСЖ» ищут оптимальное решение для расставания этим летом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард «ПСЖ» Неймар и клуб ведут переговоры о расставании этим летом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 31-летний игроки и руководство парижан пытаются найти оптимальное решение для обеих сторон. У бразильца есть предложения от «Аль-Хиляля» и из МЛС.

Ранее информировалось, что саудовский клуб готов заплатить за переход Неймара 200 миллионов евро. Приоритетом футболиста является переход в клуб МЛС.

Неймар в 2017 году перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. С тех пор он сыграл 173 матча, забил 118 голов и отдал 77 голевых передач. Контракт форварда с парижанами рассчитан до июня 2025 года.

Деклан Райс (в&nbsp;центре), Джуд Беллингем (слева) и&nbsp;Кай Хаверц. Топ трансферов лета: самые дорогие переходы окна в Европе и мире

Источник: Фабрицио Романо
Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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