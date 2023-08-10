Неймар и «ПСЖ» ищут оптимальное решение для расставания этим летом

Форвард «ПСЖ» Неймар и клуб ведут переговоры о расставании этим летом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 31-летний игроки и руководство парижан пытаются найти оптимальное решение для обеих сторон. У бразильца есть предложения от «Аль-Хиляля» и из МЛС.

Ранее информировалось, что саудовский клуб готов заплатить за переход Неймара 200 миллионов евро. Приоритетом футболиста является переход в клуб МЛС.

Неймар в 2017 году перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. С тех пор он сыграл 173 матча, забил 118 голов и отдал 77 голевых передач. Контракт форварда с парижанами рассчитан до июня 2025 года.