Неймар лайкнул совместное фото с Месси в форме «Барселоны»: «Они были счастливы в то время»

Нападающий французского «ПСЖ» Неймар лайкнул пост с фотографией его и форварда Лионеля Месси в составе «Барселоны» в соцсетях.

«Они были очень счастливы в то время!» — подписан снимок.

Вчера, 3 мая, сообщалось, что активная часть болельщиков «ПСЖ» окружила дом Неймара. Футболист в тот момент находился дома, в своих соцсетях он написал: «Не позволяйте людям затянуть вас в свою бурю, дайте им покой».

До этого фанаты оскорбляли бразильца перед штаб-квартирой руководства клуба.

Ранее сообщалось, что Месси покинет «ПСЖ» по окончании сезона. Контракт Неймара с парижанами действует до 2026 года.