Отец Кузяева похвалил сына за гол в ворота «Лорьяна»: «С каждой игрой ощущает себя увереннее»

Отец российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева Адьям Кузяев в комментарии для «СЭ» отреагировал на гол сына в 4-м туре французской лиги 1 против «Лорьяна» (3:0).

«Молодец! Забил хороший гол. Ушли в контратаку, хорошо с партнером разыграли и грамотно забили гол. Можно ли сказать, что Далер полноценно влился в коллектив? Еще нет. Пока вливается, потихоньку адаптируется. Но еще работать надо много, как ему, так и команде. Но все равно радует, что такой почерк есть у команды. С каждой игрой Далер себя ощущает все увереннее. Но еще много работы, — сказал Кузяев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Гавр» одержал первую победу в текущем сезоне. Команда Кузяева с 5 очками поднялась на восьмое место в лиге 1.

В следующем туре лиги 1 «Гавр» в гостях встретится с «Лионом». Игра пройдет 17 сентября.