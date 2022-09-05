Головин о победе над «Ниццей»: «Выиграли мы по делу»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Ниццей» в рамках 6-го тура чемпионата Франции.

«Игры с «Ниццей» всегда принципиальные. По сути, это дерби, поэтому к ним здесь приковано большое внимание. Выиграли мы по делу, владели преимуществом, создали больше моментов и должны были забивать раньше. В частности, в первом тайме был отличный шанс у меня, но немного не повезло, потом ещё после перерыва попал в штангу. Были и другие возможности. Поэтому победа — справедливый итог этого матча. Можем занести эту игру себе в актив», — сказал Головин «СЭ».

«Монако» поднялся на 10-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков. В следующем туре монегаски сыграют с «Лионом» в воскресенье, 11 сентября.