Президент «ПСЖ» может отправить Гальтье в отставку и вернуть в клуб Тухеля

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи инициирует встречу, на которой будет решаться будущее главного тренера парижан Кристофа Гальтье, утверждает Relevo.

По данным источника, с большой вероятностью на встрече будет принято решение об увольнении французского специалиста. Главным претендентом на пост Гальтье является Томас Тухель, который уже возглавлял команду с 2018 по 2020 год.

«ПСЖ» вылетел из текущего розыгрыша Лиги чемпионов, уступив в 1/8 финала «Баварии» (0:1; 0:2).

Кристоф Гальтье возглавляет «ПСЖ» с июля 2022 года.