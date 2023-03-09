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Сегодня, 13:31

Президент «ПСЖ» может отправить Гальтье в отставку и вернуть в клуб Тухеля

Кристоф Гальтье.
Фото Reuters
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи инициирует встречу, на которой будет решаться будущее главного тренера парижан Кристофа Гальтье, утверждает Relevo.

По данным источника, с большой вероятностью на встрече будет принято решение об увольнении французского специалиста. Главным претендентом на пост Гальтье является Томас Тухель, который уже возглавлял команду с 2018 по 2020 год.

«ПСЖ» вылетел из текущего розыгрыша Лиги чемпионов, уступив в 1/8 финала «Баварии» (0:1; 0:2).

Кристоф Гальтье возглавляет «ПСЖ» с июля 2022 года.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
Нассер Аль-Хелаифи
Томас Тухель
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