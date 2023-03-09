Эвра: «Если бы у Месси была трудовая этика Роналду, он выиграл бы 15 «Золотых мячей»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра сравнил трудолюбие Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Я хочу объяснить, почему я каждый раз говорю «Роналду». Это не потому, что он наш брат, а потому, что я влюблён в его трудовую этику. Бог просто подарил Месси талант, а Криштиану должен был работать ради всего этого. Роналду тоже талантлив, но он должен был совершенствоваться. Если бы у Месси была такая же трудовая этика, как у Роналду, у него, вероятно, сегодня было около 15 «Золотых мячей», — сказал Эвра на Youtube-канале Рио Фердинанда.

В нынешнем сезоне аргентинский форвард провел 30 матчей во всех турнирах за «ПСЖ», забил 18 мячей и отдал 16 результативных передач. 35-летний форвард стал лучшим игроком чемпионата мира в Катаре, на котором сборная Аргентины в финале переиграла Францию (3:3, 4:2 в серии пенальти).

Роналду в зимнее трансферное окно перебрался в «Аль-Наср». Португалец подписал с клубом из Саудовской Аравии контракта на два сезона.