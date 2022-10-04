«ПСЖ» хочет снизить цену за Шкриньяра до 20 миллионов евро

«ПСЖ» рассчитывает подписать защитника «Интера» Милана Шкриньяра в зимнее трансферное окно, сообщает Le Parisien.

Французский клуб рассчитывает приобрести зимой защитника за 20 миллионов евро. В «ПСЖ» думают, что этой суммы будет достаточно для трансфера игрока, у которого в январе будет оставаться пять месяцев до истечения срока контракта.

Напомним, что летом «Интер» требовал за Шкриньяра 70 миллионов евро, хотя у футболиста оставался год по контракту.

Ранее сообщалось, что 27-летний словак хочет получать 7,5 миллиона евро в год по новому соглашению. «Нерадзурри» предлагают футболисту 6 миллионов и бонусы.

Отметим, что на игрока сборной Словакии также претендует английский «Челси».