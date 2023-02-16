«ПСЖ» планирует рассмотреть вариант бесплатного перехода Неймара в другой клуб

Руководство «ПСЖ» может рассмотреть вариант бесплатного перехода нападающего парижской команды Неймара в другой клуб в летнее трансферное окно, сообщает Le Parisien.

По информации издания, парижане готовы пойти на такой шаг из-за большой зарплаты бразильца. Одним из кандидатов на приобретение футболиста является «Челси».

Также сообщалось, что владелец синих Тодд Боули во вторник встречался с президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи в Париже. Основной темой для разговора был трансфер бразильца.

Действующее соглашение нападающего с парижанами рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне Неймар провел 28 матчей за «ПСЖ», забил 17 голов и сделал 16 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего форварда в 75 миллионов евро.