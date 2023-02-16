0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 11:51

Месси недоволен атмосферой в «ПСЖ» из-за того, что клуб строит проект вокруг Мбаппе

Виктория Кравченко
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси недоволен тем, что парижский клуб строит проект вокруг форварда Килиана Мбаппе, сообщает L'Equipe.

По данным источника, футболист считает, что «ПСЖ недооценивает Неймара, так как стремится продать его как можно быстрее. Месси недоволен поведением клуба.

Отмечается, что после ЧМ-2022 ухудшились не только результаты «ПСЖ», но и атмосфера в раздевалке.

Ранее сообщалось, что Месси изучает два варианта ухода из «ПСЖ»: переход в «Интер Майами» или возвращение в «Барселону», за которую он выступал всю свою карьеру до переезда в Париж.

Действующий контракт Месси рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне он отметился 15 голами и 14 голевыми передачами, отыграв 26 матчей за «ПСЖ».

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
«Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец
Ребенок умер на уроке физкультуры в детском саду в Московской области
Россиян могут обязать досудебно решать споры с УК
В Петербурге 94-летняя блокадница погибла из-за прорыва трубы с кипятком
«Известия»: состояние госпитализированного фигуриста Костомарова резко ухудшилось
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«ПСЖ» планирует рассмотреть вариант бесплатного перехода Неймара в другой клуб