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Сегодня, 21:31

«ПСЖ» предлагает Месси новый контракт до 2024 года с опцией до 2025-го

Иван Шитик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото AFP
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«ПСЖ» ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Лионелем Месси. Французский клуб предлагает 35-летнему аргентинцу соглашение до 2024 года с опцией продления до 2025-го, сообщает Le Parisien.

«ПСЖ» работает над финансовым аспектом потенциальной сделки.

Отмечается, что Месси не против продления контракта.

Ранее появилась информация, что Месси покинет парижский клуб и в июле вернется в «Барселону», когда у него истечет действующий контракт с французским клубом.

Месси был игроком «Барселоны» с 2004 года. В составе клуба аргентинец десять раз выигрывал чемпионат Испании, восемь раз становился обладателем Суперкубка Испании, семь раз — победителем Кубка Испании. Также нападающий четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА, трижды — на клубном чемпионате мира.

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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