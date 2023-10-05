Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 18:33

Спортивный директор «Гавра» заявил, что в клубе очень довольны Кузяевым

Игнат Заздравин
Корреспондент
Далер Кузяев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер высказался об адаптации российского полузащитника Далера Кузяева в французском клубе.

«Мы очень довольны Далером. Он быстро адаптировался и очень сильно помог нам. В лиге есть очень много очень хороших игроков, и у Кузяева есть потенциал стать одним из них.

Далер очень быстро учит французский язык. Он уже почти все понимает и говорит все лучше и лучше», – цитирует Бодмера Sport24.

30-летний россиянин подписал контракт с «Гавром» в летнее трансферное окно. Он перешел в французский клуб на правах свободного агента после завершения контракта с «Зенитом».

Кузяев провел 7 матчей в лиге 1, отличившись двумя забитыми мячами. До этого полузащитник играл за «Зенит», «Ахмат», «Нефтехимик» и «Карелию».

«Гавр» с 9 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции после 7 туров. В ближайшем матче команда Кузяева на выезде сыграет с «Марселем». Матч пройдет в воскресенье, 8 октября.

Источник: Sport24
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
1
Обсудить
Читайте также
«УЕФА не хочет отпускать нас в Азию». Интервью Игоря Левитина
Минспорта Украины призвал ФИФА и УЕФА отменить решение по допуску россиян
В Тюмени школьники перевозили в авто тело застреленного мужчины
Путин ответил на слова Мишеля о якобы предательстве Россией армян
Путин допустил возможность отзыва ратификации ДВЗЯИ Россией
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Монако» объявил об уходе спортивного директора Митчелла