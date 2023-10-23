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Сегодня, 17:49

Владелец «Лиона» – о возможном вылете команды из лиги 1: «Не воспринимаю всерьез, это чепуха»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Владелец «Лиона» Джон Текстор прокомментировал возможный вылет команды из высшего дивизиона чемпионата Франции.

«Я знаю, что вы должны задать этот вопрос, но он комичный. Этой команде не грозит вылет. Команды, которые вылетают в любой стране, в любой лиге, играют не так, как мы. Вы не увидите такого качества в командах, которые вылетают.

Мы рискуем провести очень посредственный сезон. Это чертовски беспокоит нас. Но тот, кто говорит о вылете, просто разжигает страх и пытается создать историю. Это хорошая тема для разговоров, но она больше похожа на шутку. Я не воспринимаю это всерьез, это чепуха. Я не беспокоюсь о вылете», – сказал Текстор RMC Sport.

«Лион» с 3 очками занимает последнее место в чемпионате Франции после 9 туров. В последнем матче команда Текстора уступила «Клермону» (1:2), который до этого замыкал турнирную таблицу лиги 1.

Футбол
ФК Лион
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