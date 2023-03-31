Зарплата Верратти будет зависеть от количества сыгранных матчей

Сегодня, 04:04
Изданию Le Parisien стали известны подробности нового контракта «ПСЖ» с полузащитником Марко Верратти.
По информации источника, соглашение структурировано таким образом, что зарплата игрока будет увеличиваться или уменьшаться в зависимости от количества сыгранных матчей с «растущим процентом».
Такая политика была введена спортивным директором клуба Луисом Кампосом после консультации с экспертами.
Верратти и «ПСЖ» заключили новый контракт в конце 2022 года. Соглашение рассчитано до 2026 года.