Защитник «ПСЖ» Кимпембе хочет покинуть французскую команду

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Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе хочет покинуть французскую команду, сообщает журналист Адриен Гренье.
Контракт Кимпембе с «ПСЖ» истекает в конце следующего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
Напомним, летом 27-летнего француза хотел подписать лондонский «Челси», где тогда еще работал бывший тренер Преснела в «ПСЖ» Томас Тухель. Тем не менее, Кимпембе тогда решил отказаться от переезда в АПЛ.
В нынешнем сезоне Кимпембе часто страдает от травм. В общей сложности он провел только 11 матчей во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования