Защитник «ПСЖ» Кимпембе хочет покинуть французскую команду

Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе хочет покинуть французскую команду, сообщает журналист Адриен Гренье.

Контракт Кимпембе с «ПСЖ» истекает в конце следующего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Напомним, летом 27-летнего француза хотел подписать лондонский «Челси», где тогда еще работал бывший тренер Преснела в «ПСЖ» Томас Тухель. Тем не менее, Кимпембе тогда решил отказаться от переезда в АПЛ.

В нынешнем сезоне Кимпембе часто страдает от травм. В общей сложности он провел только 11 матчей во всех турнирах.