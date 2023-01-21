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Сегодня, 16:46

Защитник «ПСЖ» Кимпембе хочет покинуть французскую команду

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе хочет покинуть французскую команду, сообщает журналист Адриен Гренье.

Контракт Кимпембе с «ПСЖ» истекает в конце следующего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Напомним, летом 27-летнего француза хотел подписать лондонский «Челси», где тогда еще работал бывший тренер Преснела в «ПСЖ» Томас Тухель. Тем не менее, Кимпембе тогда решил отказаться от переезда в АПЛ.

В нынешнем сезоне Кимпембе часто страдает от травм. В общей сложности он провел только 11 матчей во всех турнирах.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
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Ливерпуль 0
Челси 0
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