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Сегодня, 09:03

Маркиньос: «Мы не должны сомневаться в себе из-за поражения от «Ланса»

Мария Гусева
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Защитник «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал поражение в матче 17-го тура чемпионата Франции против «Ланса» (1:3).

«Ланс» был просто лучше нас, эффективнее. Это была очень открытая игра. Они лучше нас и физически. Больно смотреть на счет. Я не люблю проигрывать. Нормально испытывать небольшое разочарование, но работа принесет свои пллоды. Мы хорошо начали сезон, вышли в Лигу чемпионов. Мы не должны сомневаться в себе из-за поражения", — цитирует L'Equipe Маркиньоса.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице лиги 1, набрав 44 очка в 17 матчах. В следующем туре парижане сыграют против «Анже».

Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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