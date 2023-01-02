Маркиньос: «Мы не должны сомневаться в себе из-за поражения от «Ланса»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал поражение в матче 17-го тура чемпионата Франции против «Ланса» (1:3).

«Ланс» был просто лучше нас, эффективнее. Это была очень открытая игра. Они лучше нас и физически. Больно смотреть на счет. Я не люблю проигрывать. Нормально испытывать небольшое разочарование, но работа принесет свои пллоды. Мы хорошо начали сезон, вышли в Лигу чемпионов. Мы не должны сомневаться в себе из-за поражения", — цитирует L'Equipe Маркиньоса.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице лиги 1, набрав 44 очка в 17 матчах. В следующем туре парижане сыграют против «Анже».