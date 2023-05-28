Головин рискует остаться без еврокубков на следующий сезон. «Монако» снова безвольно проиграл

Клуб из княжества уступил «Ренну» и опустился на шестое место в таблице.

Два тура назад «Монако» в тяжелом и незрелищном матче сыграл вничью с «Лиллем» (0:0) и, как тогда казалось, сохранил достаточное преимущество перед конкурентами в борьбе за место в еврокубках. Однако поражение от «Лиона» в прошлый уик-энд снова поставило европейские перспективы монегасков под сомнение.

Перед заключительными двумя турами расклад был следующий: три команды в пределах трех очков («Монако» — 65 баллов, «Лилль» — 63 и «Ренн» — 62), одна из которых должна остаться ни с чем. Тогда как две другие получат пропуск в Лигу Европы и Лигу конференций соответственно. При этом у клуба из княжества была худшая среди трех команд разность мячей — а именно это является первым показателем в случае равенства очков.

Зато «Монако» мог не оглядываться на конкурентов, а матч с «Ренном» становился судьбоносным. Победа гарантировала монегаскам попадание в еврокубки, поражение ставило на грань провала и могло привести к серьезным переменам в межсезонье.

На игру с прямым соперником главный тренер «Монако» Филипп Клеман вернулся к схеме 4-4-2, которая была основной на протяжении большей части сезона. Но на финише бельгийский специалист вообще много экспериментировал, пытаясь выправить ситуацию и не завалить все окончательно — переходил на 4-2-3-1, использовал 3-4-3 и 3-4-2-1, как, например, неделю назад против «Лиона». Однако эти метания не приводили ни к чему хорошему, и в итоге Клеман вернулся к проверенному варианту.

Единственное, что остается неизменным — это место Александра Головина в стартовом составе. Против «Ренна» российский полузащитник, как обычно, расположился на левом фланге и традиционно много смещался в центр. Обострять у него получалось не особенно часто, но сложно обвинять Головина в пассивности. Все дело в характере игры — закрытом и осторожном, что неудивительно, учитывая значимость матча для обеих команд.

Хотя начало со стороны «Монако» было бодрым: уже на 3-й минуте Вандерсон бил из пределов штрафной. Однако затем не слишком многочисленные моменты создавал только «Ренн». Однажды голкиперу гостей Александру Нюбелю пришлось тащить дважды в течение минуты, когда опасно били Бенжамен Бурижо и Ловро Майер.

Ловро Майер в матче «Ренн» — «Монако». Фото Global Look Press

Вообще, противостояние Нюбеля и хорватского полузащитника долгое время было центральным в этом матче. Майер еще раз проверил голкипера под занавес первого тайма: тот вновь выручил после удара из пределов штрафной. Но в начале второй половины хавбек «Ренна» все же добился своего, откликнувшись на передачу Бурижо. Майер, кстати, на этом не успокоился и продолжал искать моменты — так, однажды он классно пробил с линии штрафной, но Нюбель выручил.

У «Ренна» получилось ощутимо прибавить по ходу матча. Если первые 30-35 минут еще можно назвать равными и осторожными, то затем бретонцы наращивали давление, а «Монако», несмотря на тройную замену от Клемана при счете 0:1, так и не сумел предложить ничего конструктивного. Второй гол хозяев был абсолютно закономерным. Проведший блестящий матч Бурижо нашел в штрафной Гури, а долговязый центрфорвард развернулся и вогнал мяч в ближний угол.

Шансов отыграться у «Монако» не было. В параллельном матче «Лилль» все же дожал дома «Нант» (2:1, победный гол на 89-й минуте с пенальти забил Джонатан Дэвид, который получил право на повторный удар после вмешательства ВАР) и по итогам тура монегаски опустились на шестое место в таблице. Шансы на еврокубки еще есть, но теперь уже не все зависит от клуба из княжества — надо надеяться на осечки конкурентов.

В заключительном туре «Монако» на своем поле играет с «Тулузой», которая после победы в Кубке Франции в благодушно-праздничном настроении завершает сезон. Чтобы занять четвертое место и попасть в Лигу Европы, команде Клемана надо побеждать и рассчитывать, что «Лилль» и «Ренн» синхронно не выиграют свои матчи (с «Труа» и «Брестом» соответственно). Ничья позволит подняться на пятое место и пробиться в Лигу конференций в случае поражения «Ренна».