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Гаргаев: «На месте «Зенита» я вернул бы Азмуна»

Гаргаев рассказал о ситуации с карьерой нападающего Азмуна
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Анзор Гаргаев, который представляет интересы российского полузащитника турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, рассказал о ситуации с карьерой нападающего «Байера» Сердара Азмуна.

«Он первые месяцы был травмирован, лечился долго. Потом было непросто привыкать к новой стране и команде. В какой-то момент обрел себя, начал забивать, а сейчас снова сидит в запасе. При всем при этом он очень качественный форвард, который пользуется спросом, несмотря на то, что в последних играх снова мало играет. Есть масса предложений по нему. Я слышал, что из России интересуются наши гранды, в Турции тоже. Азмун как был хорошим нападающим, так им и остался. Ему хочется больше играть, но пока не получается по разным причинам. Он эту ситуацию пересилит и выйдет на прежний уровень. Я бы не стал исключать возможность его возвращения в Россию. Я бы исключать не стал. Я бы на месте «Зенита» вернул Азмуна. Парень уже адаптированный с точки зрения игры и того, что коллектив ему близок. Может быть, для него это станет вызовом — еще раз вернуться и доказать. Чисто в футбольном аспекте, думаю, он «Зениту» не помешал бы», — приводит слова Гаргаева Metaratings.ru.

Азмун выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год. В составе петербургского клуба он провел 104 матча, в которых забил 62 гола, и стал четырехкратным чемпионом России.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-gargaev-po-azmunu-est-massa-predlozhenii-na-meste-zenita-ya-vernul-by-ego-246929/
Сердар Азмун
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