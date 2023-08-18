Бундеслига, матчи «Баварии» и «Боруссии»: расписание игр 1 тура в Германии

Новый розыгрыш бундеслиги начнется 18 августа. В матче открытия действующий чемпион — мюнхенская «Бавария» на выезде сыграет против «Вердера».

Следить за играми чемпионата Германии можно с помощью сайта matchtv.ru и телеканала «Матч ТВ», а также с помощью турнирной таблицы на сайте «СЭ».

Действующим чемпионом Германии является «Бавария».

Расписание 1 тура чемпионата Германии 2023 / 2024

18 августа, пятница

«Вердер» — «Бавария» — время начала игры в 21:30 мск

19 августа, суббота

«Вольфсбург» — «Хайденхайм» — время начала игры в 16:30

«Аугсбург» — «Боруссия» М — время начала игры в 16:30

«Штутгарт» — «Бохум» — время начала игры в 16:30

«Байер» — «РБ Лейпциг» — время начала игры в 16:30

«Хоффенхайм» — «Фрайбург» — время начала игры в 16:30

«Боруссия» Д — «Кельн» — время начала игры в 19:30

20 августа, воскресенье

«Унион» Б — «Майнц» — время начала игры в 16:30

«Айнтрахт» Ф — «Дармштадт» — время начала игры в 18:30

Полный календарь чемпионата Германии 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».

Германия: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024