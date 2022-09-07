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7 сентября, 12:00

Мостовой предположил, что Тедеско может возглавить «Локомотив»: «Там немцев любят»

Мостовой предположил, что Тедеско может возглавить «Локомотив»
Мария Куцубеева
Корреспондент

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на отставку главного тренера «Лейпцига» Доменико Тедеско.

«Его отставка связана с результатами команды. Я не удивлен этому. Если после «Спартака» он ушел и на багаже хорошей команды с хорошим составом смог что-то сделать, то, когда столкнулся с проблемами, сразу все вылезло наружу. Руководство не стало ждать. Тедеско не справился в «Лейпциге».

После ухода из «Спартака» он попал в готовую команду с хорошими футболистами. В том году он зацепился, успел выиграть Кубок Германии, а в этом году, где его мастерство, класс, качество? Этого особо и не было. Человек в футбол не играл, откуда этому взяться? Он же в «Спартак» как попал? Через Цорна. Может, сейчас в «Локомотив»? Там немцев любят. Хотя, после его заявления, когда «Спартак» отстранили от Лиги Европы и он на первый же день сказал: «Как хорошо, что их не будет». Аукнулось ему», — сказал Мостовой «СЭ».

Тедеско возглавлял «Лейпциг» с декабря 2021 года. Под его руководством команда стала обладателем Кубка Германии в сезоне-2021/22.

В нынешнем сезоне «Лейпциг» одержал 2 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения.

«Лейпциг» стал первой командой для Тедеско после ухода из «Спартака». Немец работал в московском клубе с октября 2019 года по май 2021 года.

Александр Мостовой
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Доменико Тедеско
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