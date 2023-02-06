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Сегодня, 11:15

Германская футбольная лига планирует продать права на трансляцию бундеслиги за 4,5 миллиарда евро

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководство Германской футбольной лиги (DFL) намерено выручить 4,5 миллиарда евро за продажу зарубежным инвесторам прав на телетрансляцию матчей бундеслиги, сообщает Financial Times.

По информации источника, подробности сделки могут стать известны 9 февраля. DFL планирует создать отдельное подразделение, которое будет контролировать права на медиаконтент, оценивающийся в 18 миллиардов евро.

25-процентная доля в нем будет продана зарубежным инвесторам.

Ранее сообщалось, что Sixth Street купил долю в медиабизнесе «Барселоны» за 300 миллионов евро. Организация также владеет компанией по организации спортивных матчей Legends.

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