Германская футбольная лига планирует продать права на трансляцию бундеслиги за 4,5 миллиарда евро

Сегодня, 11:15
Руководство Германской футбольной лиги (DFL) намерено выручить 4,5 миллиарда евро за продажу зарубежным инвесторам прав на телетрансляцию матчей бундеслиги, сообщает Financial Times.
По информации источника, подробности сделки могут стать известны 9 февраля. DFL планирует создать отдельное подразделение, которое будет контролировать права на медиаконтент, оценивающийся в 18 миллиардов евро.
25-процентная доля в нем будет продана зарубежным инвесторам.
Ранее сообщалось, что Sixth Street купил долю в медиабизнесе «Барселоны» за 300 миллионов евро. Организация также владеет компанией по организации спортивных матчей Legends.