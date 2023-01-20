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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча 16-го тура чемпионата Германии против «Лейпцига».
«Это важная игра, в том числе с точки зрения турнирного положения. «Лейпциг» — один из главных претендентов на титул. Если мы проиграем, ситуация снова станет очень напряженной, и тогда в бундеслиге на нас будет больше давления», — цитирует пресс-служба клуба Нагельсманна.
«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги, набрав 34 очка в 15 матчах. «Лейпциг» идет третьим — 28 очков.
Матч «Лейпциг» — «Бавария» пройдет сегодня, 20 января. Начало встречи — 22.30 мск.
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