Нагельсманн прибыл в офис «Баварии» — тренер будет уволен

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прибыл в офис клуба, чтобы получить уведомление о своем увольнении. Видео с прибытием специалиста опубликовал инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, тренер будет получать зарплату до лета 2026 года — пока не закончится действие его контракта. Или до тех пор, пока не найдет новый клуб.

О его потенциальном увольнении стало известно сегодня. Нагельсманн возглавил «Баварию» в июле 2021 года. Под руководством 35-летнего специалиста мюнхенцы стали чемпионами Германии в сезоне-2021/22 и дважды выиграли Суперкубок страны.

Новым главным тренером «Баварии» станет Томас Тухель. Контракт со специалистом уже согласован, в ближайшее время стороны подпишут все необходимые документы.