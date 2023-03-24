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Сегодня, 18:27

Нагельсманн прибыл в офис «Баварии» — тренер будет уволен

Руслан Минаев
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прибыл в офис клуба, чтобы получить уведомление о своем увольнении. Видео с прибытием специалиста опубликовал инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, тренер будет получать зарплату до лета 2026 года — пока не закончится действие его контракта. Или до тех пор, пока не найдет новый клуб.

О его потенциальном увольнении стало известно сегодня. Нагельсманн возглавил «Баварию» в июле 2021 года. Под руководством 35-летнего специалиста мюнхенцы стали чемпионами Германии в сезоне-2021/22 и дважды выиграли Суперкубок страны.

Новым главным тренером «Баварии» станет Томас Тухель. Контракт со специалистом уже согласован, в ближайшее время стороны подпишут все необходимые документы.

ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
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