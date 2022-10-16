Хаби Алонсо прокомментировал разгромное поражение «Байера» от «Айнтрахта»

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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта» (1:5).
«Только мы являемся теми, кто должен принять эту ситуацию — лично я, как тренер, а также футболисты и персонал. И никто нам не поможет. Нет никаких оправданий. Нам нужно извлечь все самое важное из сегодняшнего поражения и идти дальше. Ситуация плохая, однако мы не должны думать о том, что будет в конце сезона. Сейчас нужно продолжать работать и верить в то, что у нас все получится. Впереди напряженная неделя. Это футбол — каждую неделю у тебя еще один, новый шанс», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.
В составе хозяев голы забили Рандаль Коло Муани, Йеспер Линдстрем, Лукас Аларио и Даити Камада, сделавший дубль. У «Байера» отличился Пьеро Хинкапье. Российский голкипер леверкузенцев Андрей Лунев провел всю встречу на скамейке запасных.
«Байер» с 8 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, «Айнтрахт» с 17 очками — на третьей строчке.
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