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Германия

Сегодня, 16:24

«Ливерпуль» готов побороться с «Арсеналом» за полузащитника «Айнтрахта» Линдстрема

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хавбек «Айнтрахта» Йеспер Линдстрем попал в сферу интересов «Ливерпуля», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Ранее сообщалось, что 23-летним датчанином интересуется «Арсенал». По информации источника, оба клуба уже связались с «Айнтрахтом» на предмет возможного перехода. Ожидается, что его трансфер может обойтись в 35-50 миллионов евро.

Линдстрем выступает за «Айнтрахт» с лета 2021 года. В текущем сезоне полузащитник провел 31 матч за клуб во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
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