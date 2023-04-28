Оливер Кан: «Бавария» хочет снова выиграть Бундеслигу. И мы сделаем это»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан высказался о шансах своей команды на чемпионство в текущем сезоне.

«Конечно, мы хотим снова стать чемпионами Германии в этом году. И мы сделаем это! В прошлом уже случались сложные ситуации, с которыми «Бавария» справлялась. Из них клуб выходил более сильным. Важно, чтобы руководство оставалось спокойным. Так будет и на этот раз. Это то, за что выступает «Бавария», и это то, за что выступаю я лично — со всей своей страстью», — сказал Кан в интервью Tz.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 59 очков за 29 туров