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Сегодня, 11:13

Павар заявил, что Тухель — великолепный тренер

Виктория Кравченко
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Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар рассказал, что думает о новом главном тренере команды Томасе Тухеле. Футболист отметил, что специалист является великолепным тренером.

«Тухель доказал, что он великолепный, в «ПСЖ» и «Челси». У него такой же менталитет, как у меня и «Баварии». Он всегда хочет побеждать», — цитирует Павара Telefoot.

Тухель возглавил «Баварию» неделю назад. Под его руководством мюнхенцы смогли обыграть в матче бундеслиги дортмундскую «Боруссию» (4:2) и вернуться на первое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

ФК Бавария
Томас Тухель
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Павар не уверен, хочет ли остаться в «Баварии»