Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 07:09

Президент «Баварии»: «В настоящее время у нас идут активные переговоры с Рангником»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент «Баварии» Герберт Хайнер подтвердил, что клуб ведет переговоры с Ральфом Рангником.

«В настоящее время у нас идут активные переговоры с Ральфом, но нам нужно подождать еще несколько дней. Он отличный футбольный специалист. Если все получится, это будет очень хороший выбор», — приводит слова Хайнер Bayern & Germany.

Ральф Рангник. Рангник провалился в «Локомотиве», а сейчас — главный кандидат на пост тренера «Баварии». Как такое возможно?

Ранее сообщалось, что почетный президент «Баварии» Ули Хенесс выступает за назначение 65-летнего Рангника новым главным тренером команды.

В феврале «Бавария» объявила об уходе нынешнего главного тренера Томаса Тухеля по окончании сезона.

ФК Бавария
Ральф Рангник
1
0
Читайте также
Овечкин оценил результаты «Вашингтона» и свои достижения в сезоне НХЛ
Daily Mail: «Спартак» проявляет интерес к тренеру «Вест Хэма» Мойесу
Правительство освободило несколько категории граждан от комиссий при оплате ЖКУ
Слишковича не хотят видеть главным, в клуб может вернуться ещё один бывший. Что происходит в «Спартаке»
Минюст США объявил о признании жителем Нью-Йорка вины в передаче технологий для БПЛА
Сенат США одобрил запрет импорта урана из России
Популярное видео
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Тухель оценил прогресс Беллингема в «Реале»