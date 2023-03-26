Президент «Баварии» о Тухеле: «Хотели назначить его еще несколько лет назад, но тогда не получилось»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о назначении Томаса Тухеля главным тренером клуба.

«Это однозначно верное решение. Мы хотели назначить его еще несколько лет назад, но тогда не получилось. В последние годы он доказал, что может добиваться невероятных успехов с большими клубами за пределами Германии. Думаю, двух мнений быть не может: Тухель — один из самых сильных тренеров в Европе», — приводит слова Хайнера Sky Sport.

24 марта «Бавария» объявила об уходе Юлиана Нагельсманна. Ему на смену пришел Тухель, который подписал с клубом контракт до лета 2025 года. Предыдущим клубом 49-летнего специалиста был лондонский «Челси», из которого он был уволен в сентябре 2022 года.