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Сегодня, 20:04

Ройс: «Я бы хотел остаться в дортмундской «Боруссии» до конца карьеры»

Мария Гусева
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал возможное продление контракта с клубом.

«Я хотел бы до конца карьеры остаться здесь. Мы ведем переговоры, все будет известно в ближайшие недели», — цитирует журналист Альфредо Педулла футболиста.

Ройс выступает за «Боруссию» 2012 года. Срок контракта 33-летнего немца с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Ройс провел за «Боруссию» 21 матч во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.

Марко Ройс
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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