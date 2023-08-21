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Германия

Сегодня, 22:06

В семье Кейна родился четвертый ребенок

Алина Савинова
Харри Кейн.
Фото Global Look Press
Харри Кейн с новорожденным сыном.
Фото Соцсети
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Харри Кейн в социальных сетях сообщил о рождении сына.

«Добро пожаловать в мир, Генри Эдвард Кейн. Люблю тебя, малыш!» — написал футболист.

Харри Кейн с новорожденным сыном.
Фото Соцсети

У 30-летнего Кейна и его супруги Кейт Гудланд уже есть один сын, также они воспитывают двое дочерей. Пара поженилась в 2019 году.

В августе футболист перешел в «Баварию». Соглашение с форвардом рассчитано на четыре года, а сумма сделки составила более 100 миллионов евро. Ранее Кейн выступал за «Лестер», «Норвич», «Миллуолл», «Лейтон Ориент» и «Тоттенхэм».

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
0
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 1 1 0 0 4-0 3
2
 Фрайбург 1 1 0 0 2-1 3
3
 Штутгарт 1 1 0 0 5-0 3
4
 Айнтрахт Ф 1 1 0 0 1-0 3
5
 Боруссия Д 1 1 0 0 1-0 3
6
 Байер 1 1 0 0 3-2 3
7
 Унион Б 1 1 0 0 4-1 3
8
 Вольфсбург 1 1 0 0 2-0 3
9
 Боруссия М 1 0 1 0 4-4 1
10
 Аугсбург 1 0 1 0 4-4 1
11
 РБ Лейпциг 1 0 0 1 2-3 0
12
 Майнц 1 0 0 1 1-4 0
13
 Хайденхайм 1 0 0 1 0-2 0
14
 Дармштадт 1 0 0 1 0-1 0
15
 Вердер 1 0 0 1 0-4 0
16
 Бохум 1 0 0 1 0-5 0
17
 Хоффенхайм 1 0 0 1 1-2 0
18
 Кельн 1 0 0 1 0-1 0
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
25.08 21:30
РБ Лейпциг – Штутгарт
 - : -
26.08 16:30
Бохум – Боруссия Д
 - : -
26.08 16:30
Дармштадт – Унион Б
 - : -
26.08 16:30
Кельн – Вольфсбург
 - : -
26.08 16:30
Фрайбург – Вердер
 - : -
26.08 16:30
Хайденхайм – Хоффенхайм
 - : -
26.08 19:30
Боруссия М – Байер
 - : -
27.08 16:30
Майнц – Айнтрахт Ф
 - : -
27.08 18:30
Бавария – Аугсбург
 - : -
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«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
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