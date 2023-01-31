В «Унионе» объяснили причину срыва трансфера Иско

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Спортивный директор «Униона» Оливер Рунерт подтвердил, что клуб не будет подписывать контракт с бывшим полузащитником «Реала» Иско.
«Мы хотели бы видеть Иско в нашей команде, но у нас есть свои финансовые пределы. Вопреки предыдущим договоренностям, сегодня они были превышены, поэтому трансфер не состоялся», — приводит слова функционера пресс-служба немецкой команды.
Ранее сообщалось, что 30-летний испанец, который находится в статусе свободного агента, провалил медицинское обследование.
В декабре полузащитник расторг трудовое соглашение с «Севильей», где он выступал с лета 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования